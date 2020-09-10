Задержан подозреваемый в убийстве 3-летнего ребёнка

Следственным отделом по Нижнеилимскому району СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 7 сентября молодой человек умышленно нанес 3-х летнему сыну своей сожительницы удары в области спины, головы и живота. В результате малолетний получил травмы печени и желчного пузыря. Мальчик скончался в реанимационном отделении больницы в этот же вечер. Молодой человек после совершения преступления скрылся.

На следующий день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве ребенка. Известно, что ранее он неоднократно был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые реально отбывал наказание в исправительной колонии.

Следователями СК России установлено, что в семье воспитывается полуторагодовалый ребенок. В настоящее время он изъят из семьи, органами опеки решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.