Заболевшая коронавирусом актриса Куриленко не смогла попасть в больницу

Заболевшая COVID-19 голливудская актриса Ольга Куриленко рассказала, что не смогла попасть в больницу в Лондоне. Знаменитость отметила, что клиники переполнены пациентами и госпитализируют лишь тех, «которые борются с жизнью».

Как сообщает РЕН ТВ, Куриленко доставили в медучреждение с температурой в 39 градусов. В больнице ей сделали мазок из горла. При этом сама звезда уточнила, что температура у нее спала.

– Спасибо всем за поддержку и за теплые слова… Мне сказали что если станет хуже — звонить опять в скорую, – сообщила звезда фильма о Джеймсе Бонде (орфография и пунктуация автора сохранены).