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Новости мираОбщество

За нелегальный ТО введена уголовная ответственность

7info

В понедельник, 27 июля, вступили в силу поправки, по которым за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации придётся заплатить серьезный штраф. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы. 

Вводится уголовная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если такая аккредитация обязательна.

Закон был принят ГД 16 июля 2019 года, подписан Президентом РФ 26 июля 2019 года.

Указанное преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

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