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Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений

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К концу следующего квартала, то есть в сентябре нынешнего года, можно ожидать подорожания золотых украшений на 30%. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Это связано с ростом цен на сырье. С января она увеличилась на 32%, пояснил он.

«Пока что цены выросли не так значительно, поскольку в магазинах еще есть ассортимент, закупленный по старым расценкам. Но скоро ситуация изменится», — считает Уткин.

Магазины уже начали поднимать цены на ювелирные украшения. Например, золотые обручальные кольца в мае подорожали на 10% относительно того же месяца прошлого года, зафиксировала система ЕМИСС. В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.

В понедельник, 29 июня, цена на золото составляла $1,78 тыс. за тройскую унцию. Показатель практически ежедневно увеличивается и обновляет исторические рекорды.

Подробности — в материале «Известий»: Золотник дорог: ювелиры предупредили о 30-процентном росте цен на украшения

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