Юноша с ножом и перцовым баллончиком ограбил цветочный магазин

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17-летний парень задержан в Екатеринбурге. Молодой человек ограбил цветочный магазин. ЧП произошло ночью с 10 на 11 марта на Санаторной улице.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалась видеозапись с места событий. При просмотре ролика можно заметить, что незваный гость угрожает флористу ножом, а также брызгает содержимым перцового баллончика. Затем он перелезает через витрину, забирает кассу, роняет ее, собирает оттуда 5000 рублей и убегает.

Во время совершения преступления нападавший оставил отпечатки своих пальцев. Именно по ним удалось идентифицировать злоумышленника и поймать его. Выяснилось, что ранее парня уже судили за похожее преступление. Теперь по факту случившегося заведено уголовное дело и ведется расследование. Молодому человеку грозит тюремный срок продолжительностью до 10 лет.