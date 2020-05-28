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Юноша на маминой Ладе чуть не сбил детей и протаранил патрульную машину

Алексей Агеев
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В Асбесте 16-летний парень забрал ключи от машины у собственной матери и уехал кататься на ее ВАЗ-2114. Инцидент случился 27 мая и был заснят на видео. Правоохранители организовали погоню за лихачом.

Когда инспекторы ГИБДД повстречали юношу на «четырке», они решили остановить водителя для проверки. Однако автолюбитель не желал сдаваться: он решил скрыться от правоохранителей. Началась погоня по дворам, где молодой человек едва не сбил детей.

На Ленинградской улице парень во время движения выпрыгнул из-за руля и побежал. В это время ВАЗ протаранил полицейский УАЗ. Однако в итоге юношу все равно задержали. На него составлено 11 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения, пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошло серьезное ДТП с пострадавшими. На место вылетал вертолет.

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