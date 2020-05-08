Yota запустила проект про самоизоляцию, который ничего не советует

Yota запустила проект easy.yota.ru, чтобы подбодрить пользователей и отвлечь от плохих новостей.
«Мы не хотим рассказывать пользователям, как правильно самоизолироваться и что делать, не выходя на улицу, чему можно научиться дома, как встречаться с друзьями, не встречаясь с ними. И даже не будем пытаться прогнозировать, когда все закончится.
Мы просто хотим напомнить о тех простых вещах, которыми нам еще предстоит насладиться, и помочь успокоиться и не паниковать», — комментирует менеджер проекта Александр Липин.
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