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Yota запустила проект про самоизоляцию, который ничего не советует

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Yota запустила проект easy.yota.ru, чтобы подбодрить пользователей и отвлечь от плохих новостей.

«Мы не хотим рассказывать пользователям, как правильно самоизолироваться и что делать, не выходя на улицу, чему можно научиться дома, как встречаться с друзьями, не встречаясь с ними. И даже не будем пытаться прогнозировать, когда все закончится.

Мы просто хотим напомнить о тех простых вещах, которыми нам еще предстоит насладиться, и помочь успокоиться и не паниковать», — комментирует менеджер проекта Александр Липин.

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