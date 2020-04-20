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Yota открыла продажи SIM-карт в Merlion

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Yota начала продажу SIM-карт для смартфона в партнерских сетях широкопрофильного дистрибьютора Merlion. Теперь продукт Yota для смартфона доступен на сайтах ритейлеров «Ситилинк», «Позитроника», а также многих других, входящих в партнерскую сеть Merlion.

Заказать SIM-карты можно в каталоге товаров Merlion и на сайтах партнеров компании. Для активации SIM-карты пользователю необходимо пройти процедуру самостоятельной регистрации удаленно.

– Благодаря сотрудничеству с дистрибьютором Merlion, мы расширяем онлайн-присутствие Yota на сайтах региональных и общероссийских ритейлеров, таких, как «Ситилинк», «Позитроника», Buroshop.ru и других. Теперь наши SIM-карты для смартфона доступны еще большему количеству людей, а значит подключение к Yota станет ещё быстрее и комфортнее, – комментирует директор по продажам и обслуживанию Yota Антон Назаровский.

Yota для смартфона дает пользователям возможность выбрать подходящее количество минут и гигабайт, а также подключить безлимитный доступ к самым разным приложениям: к социальным сетям, к музыкальным, видео- и почтовым сервисам, а также сервисам такси и геолокации.

– В настоящее время, когда мобильность стала для всех не просто желательной, а и жизненно необходимой, включение в наш товарный портфель SIM-карт Yota – как никогда актуально, – отмечает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.

– В дополнение к широчайшему ассортименту смартфонов, ноутбуков, планшетов и модемов (работу которых без сотовой связи представить сложно) теперь нашим партнерам – как ритейлерам и реселлерам, так и системным интеграторам – доступны и SIM-карты Yota, одного из лидеров-операторов сотовой связи. В спросе не сомневаемся, равно как и в успешном, –  добавляет Татьяна Скокова.

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