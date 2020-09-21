Японские секреты привлекательности, покорившие весь мир

Япония — страна восходящего солнца. Многогранная и противоречивая. Японские новаторы славятся своими изобретениями, которые максимально облегчаются такую насыщенную жизнь человека 21 века. Сейчас активно развиваются сети магазинов с полезными мелочами из Японии. Эта страна дарит миру большое количество интересных товаров широкого потребления, но есть и всемирно известные бренды, которые покоряют сердца поклонников бьюти индустрии уже более сотни лет. Например, компания Shiseido. Большинство потребителей не углубляется в историю бренда, которая производит любимый крем или помаду, но развитие этой марки заслуживает того, чтобы о ней почитать.

В 1872 году 23-х летний юноша Аринобу Фукухара создает в Токио первую аптеку западного типа.Его вдохновляли достижения европейской фармацевтики и он решил развивать это направление в родной стране. Он мечтал о том, чтобы косметические средства были не только “для красоты”, а создавались по всем правилам и канонам аптечной продукции. В 1897 году была выпущена известный по сей день восстанавливающий лосьон для сухой кожи “Eudermine”. Этот продукт вошел в историю, как “красная вода Shiseido”. Подумать только, 123 года! В 1916 году рядом с уже известной аптекой открывается косметический магазин. Следующей фантастической для Японии находкой становится уникальная пудра, которая впервые смогла подстроиться под такой сложный цвет лица местных красавиц. Далее следовали средства по уходу за волосами, парфюм, крема и в 1931 году впервые продукция бренда выезжает за пределы родной Японии. Компания растет, развивается, образуется целая Академия красоты Shiseido, где и создаются бьюти шедевры.

Косметика, полюбившаяся всему миру

Интересно, что бренд, разрабатывающий косметику для азиатской кожи, смог ворваться на европейские подиумы и приобрести известность далеко за пределами Азии. В чем же секрет? Наверно, очевидно:

Уникальность: каждая новая формула разрабатывалась непосредственно в лаборатории компании.

Качество: как и задумывалось первоначально, все компоненты в составе косметических средств нацелены не только на эстетическую сторону, но и на уход за кожей, поддержание ее здорового состояния.

Эстетика: несмотря на то, что косметика позиционировалась, как аптечная, огромное внимание уделялось дизайну флаконов, этикеток.

Индивидуальность: составы средств настолько выверены, что кажется, каждая капля подходящего продукта создавалась именно для тебя.

Где покупать Shiseido?

Прошло уже много лет с того времени, как продукция компании перестала ограничиваться масштабами небольшой японской аптеки западного типа. Сегодня полюбившиеся средства можно заказать, не выходя из дома, в интернет-магазине makeupstore.ru. Но будьте осторожны, там можно зависнуть надолго, слишком привлекательный ассортимент по отличным ценам. Еще и бесплатная доставка.