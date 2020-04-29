Яндекс и «Дождь» проведут музыкальный марафон в поддержку медиков

В четверг, 30 апреля, Яндекс и телеканал «Дождь» проведут музыкальный марафон «Прорвёмся!» в поддержку медиков. Об этом сообщается в группе Яндекса в социальной сети ВКонтакте.
Трансляция концертов начнётся с 12 часов. Вы сможете увидеть выступления группы «Мумий Тролль», Леонида Агутина, Валерия Меладзе, Сергея Лазарева, Бориса Гребенщикова, IOWA, Ёлки, Веры Брежневой и ещё 20 музыкантов.
Собранные в ходе марафона средства пойдут на организацию поездок врачей к пациентам, на доставку продуктов нуждающимся и бесплатные тесты на COVID-19. Кроме того, для медиков будут закуплены средства защиты.
Увидеть выступления можно будет на канале «Дождь» (в это время доступ к эфиру будет открыт), а также в Яндекс.Эфире.
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