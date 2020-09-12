Яна Рудковская написала заявление в следственный комитет на журналистов

Известная светская львица Яна Рудковская пожаловалась следственному комитету на журналистов. Все дело в том, что некоторое время назад известный журнал написал нелестные сообщение о ее сыне, сообщает Baza.

Репортеры журнала «Стархит» в одном из своих материалов рассказали о том, что у сына Рудковской, Гном Гномыча, обнаружено психическое расстройство. Когда женщина узнала о публикации, то злобно и громко возмущалась в своем Instagram-аккаунте. А затем Рудковская обратилась в СКР, потому что статья нарушает тайну частной жизни, а журналисты «пытаются зарабатывать на ее семье».