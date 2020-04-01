Якубович рассказал о желании уйти с «Поля Чудес»

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Леонид Якубович рассказал о том, что хотел покинуть программу «Поле Чудес», когда только начинал работать в проекте.

Известный ведущий не сразу почувствовал себя звездой программы. В самом начале пути он испытывал неуверенность и совершал ошибки. Однако со временем ситуация поменялась.

Якубович посвятил 30 лет работе в «Поле Чудес». В этот период было много разных потрясений и непредвиденных случаев во время съёмок. Запомнил он участника, который ни разу не слышал про произведение «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Также он всегда удивлялся, что после съёмок программы, люди набрасывались на еду, которую приносили в студию, сообщает 7days.ru