Якубович рассказал о желании уйти с «Поля Чудес»

Юлия Кирьянова
Новости мира

Микробиологи рассказали, когда носители COVID-19 наиболее опасны

Микробиологи из Гонконга сообщили, что носители COVID-19 наиболее опасны для находящихся рядом людей в первую неделю после заражения. Данный факт является прекрасным...
Узнать больше
Новости мира

В Уфе накажут родителей детей, посетивших крупный концерт

В одном из ночных клубов Уфы собралось большое количество людей, которые проигнорировали указ главы Башкирии о запрете мероприятий с численностью выше 50...
Узнать больше
Новости мира

Поезд снес авто под Кировом, есть погибшие

В Кировском регионе грузовой железнодорожный состав протаранил легковой автомобиль. Катастрофа случилась на переезде рядом с населенным пунктом Созиновы в Шабалинском районе.
Узнать больше
Новости мира

Коты подрались через окно и насмешили пользователей Сети

Коты провели «бесконтактный» бой и были засняты на видео. Контент выложили в Сеть, где он стал резонансным и рассмешил пользователей.
Узнать больше
Новости мира

Мать и двое детей найдены мертвыми в квартире в Волжске

Трупы матери и двоих детей нашли в квартире на улице 107-й Бригады в Волжске. На телах погибших обнаружены ножевые ранения.
Узнать больше
-

Леонид Якубович рассказал о том, что хотел покинуть программу «Поле Чудес», когда только начинал работать в проекте.

Известный ведущий не сразу почувствовал себя звездой программы. В самом начале пути он испытывал неуверенность и совершал ошибки. Однако со временем ситуация поменялась.

Якубович посвятил 30 лет работе в «Поле Чудес». В этот период было много разных потрясений и непредвиденных случаев во время съёмок. Запомнил он участника, который ни разу не слышал про произведение «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Также он всегда удивлялся, что после съёмок программы, люди набрасывались на еду, которую приносили в студию, сообщает 7days.ru

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Депутат Рязанской облдумы выделил деньги на закупку масок в Чучковскую больницу

Новости Рязани
Член комитета Рязанской областной Думы по аграрным вопросам Николай Митрохин выделил  деньги на закупку медицинских масок в Чучковскую центральную районную больницу. Об этом сообщает...
Узнать больше

Аркадий Фомин перечислил половину своей зарплаты на поддержку медиков

Новости Рязани
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин  перечислил половину своей зарплаты для поддержки медицинских работников и волонтеров-медиков, которые  непосредственно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией,...
Узнать больше

Из Рязанской ОКБ выписали женщину, пострадавшую от возгорания телефона

Новости медицины
Из Рязанской областной клинической больницы выписали 57-летнюю женщину, пострадавшую от возгорания телефона. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. В ОКБ она поступила с ожогами...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской ОКБ выполнили ещё две трансплантации органов

Новости медицины
В ОКБ выполнили 15-ю пересадку почки и 3-ю пересадку печени. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов. Пациентами трансплантологов...
Узнать больше

В рязанском торговом центре провели антитеррористические учения

Новости Рязани
Во вторник, 31 марта, в одном из торговых центров Рязани состоялись плановые командно-штабные учения. По сценарию учения, в...
Узнать больше

Анализы ещё трёх рязанцев на коронавирус направлены в Москву на подтвержение

Новости Рязани
Оперативная группа правительства сообщила данные о распространении коронавируса в Рязанской области по состоянию на 13 часов. На данный момент в регионе официально...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

5 фильмов для весеннего настроения

Акценты
Весеннее настроение чем-то напоминает новогоднее. Это не просто предвосхищение перехода из одного состояния в другое, но и результат проделанных человеком усилий. Почувствовать...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Депутат Рязанской облдумы выделил деньги на закупку масок в Чучковскую больницу

Макияж для онлайн-конференций в режиме изоляции

Аркадий Фомин перечислил половину своей зарплаты на поддержку медиков