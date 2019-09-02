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Ягуар изуродовал лицо жительнице Липецка

25 августа ягуар набросился на жительницу Липецка. После нападения хищника девушка оказалась в больнице с изуродованным лицом.

Известно, что потерпевшая пришла на цирковое представление вместе с дочерью. В вечернее время суток она вышла из шатра, вокруг были клетки. Внезапно девушку кто-то оглушил. А затем неизвестный зверь стал тянуть жертву к себе. Позднее выяснилось, что нападение было совершено ягуаром. После ЧП пострадавшую срочно отвезли в больницу, где врачи спасли ей жизнь.

Сообщается, что представители цирка приходили к девушке и просили не обращаться в правоохранительные органы. По словам потерпевшей, ее лицо было изуродовано после нападения зверя. Липчанка выражает слова благодарности спасшим ее докторам, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ

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