«Я сказал ждать!»: пьяный медбрат не пустил в больницу мужчину с переломом ноги

В Краснотурьинске Свердловской области посещение больницы обернулось для местного жителя перепалкой с нетрезвым медбратом. Об этом пишут «Вести». Инцидент попал на видео.

Сообщается, что мужчина просил наложить ему гипс на сломанную ногу. Однако пациенту пришлось полтора часа стоять у порога и защищать супругу от нападок медика.

«Я сказал вам ждать»!» – кричал медик.

Утверждается, что пьяный мужчина схватил спутницу пациента за шею и начал душить.

«А ты, хромоногий, сиди, не лезь!» – посоветовал он мужчине со сломанной пяткой.

Медбрат аргументировал отказ принять пациентов тем, что в помещении проводится дезинфекция. При этом после звонков в Роспотребнадзор и на номер «112» больница сразу же открылась. Подробности уточняются.

Видео — РЕН ТВ