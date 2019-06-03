Россию не отстранят от участия в Олимпиаде-2020

Участию сборной России в Олимпиаде-2020 ничего не угрожает, заявил «Известиям» президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее британское издание The Sunday Times сообщило, что нашу команду могут не допустить до Игр в Токио из-за подделки документов легкоатлета Данила Лысенко. Утверждалось, что к фальсификации документов якобы причастны чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

По словам Позднякова, доверять информации британской газеты не стоит.

«8 и 9 июня состоится совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором будет рассмотрен вопрос о статусе ВФЛА. В его преддверии и начались спекуляции в отношении российских спортсменов. Такое происходит не в первый и точно не в последний раз», — отметил он.

Поздняков указал, что в случае, если данные о причастности чиновников ВФЛА к нарушениям подтвердятся, последуют самые жесткие меры, но индивидуальные.

При этом саму организацию могут не восстановить в правах.

По мнению спортивного агента Андрея Митькова, несмотря на то, что ВФЛА выполнила все требования для восстановления в правах, это вряд ли произойдет, так как к делу Лысенко мог быть причастен глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тяжелая легкая атлетика: ВФЛА может упустить шанс на восстановление