Российский хоккеист забил в НХЛ «гол года»

Дубль россиянина Андрея Свечникова принёс клубу Carolina Hurricanes победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с Calgary – 2:1. Об этом сообщает телеканал «Звезда».



Первый раз в матче Свечников отличился на 49-й минуте, а на 53-й забросил победную шайбу. Причём сделал это в стиле «лакросс» – подняв шайбу на крюк за воротами противника, он занёс её за линию.



Болельщики восхищаются заброшенной шайбой, а некоторые называют её «гол года».



Стоит также отметить, что Свечников забрасывает две шайбы во втором матче подряд – ранее он сделал это в игре с Chicago Blackhawks 26 октября (4:0).

