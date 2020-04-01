Команда КХЛ пропустит сезон из-за коронавируса

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Фото: hcadmiral.ru
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Власти Приморья принял решение направить деньги, которые раньше выделялись на финансирование профессиональных команд в игровых видах спорта, в резервный фонд для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило региональное министерство физической культуры и спорта. 

В частности, из-за этого пропустит следующий сезон клуб КХЛ «Адмирал» из Владивостока. Футбольный клуб «Луч» опустится в третий дивизион, баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» будет выступать в в Чемпионате России до 21 года Лиги ВТБ.

Финансировать власти Приморья будут только юношеские и детские команды. При этом выступать в них будут только местные воспитанники. 

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