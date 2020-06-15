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Как российские футболисты изменились за время карантина

7info 2
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Во многих российских городах в период карантина были закрыты салоны красоты и парикмахерские, что повлияло на внешний вид граждан. О том, какие трансформации пережили российские футболисты, расскажет подборка «Известий».

В перевоплощениях спортсменов были выделены три тенденции: некоторые игроки отращивали волосы, другие коротко стриглись или брились налысо, а третьи экспериментировали с цветом волос или решились отрастить бороды. Так, самым простым путем пошли хавбек «Урала» Юрий Бавин и защитник «Спартака» Илья Кутепов – футболисты решили отрастить волосы. Бавин занялся этим еще до карантина – заплетал себе косички и сравнивал себя с мультяшным Тарзаном.

Отрастить бороду решили форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба, а также главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Отмечается, что Дзюбу в таком образе фанаты увидели впервые.

Однако большинство игроков решили постричься коротко или даже налысо. Самое яркое изменение произошло у защитника «Спартака» Андрея Ещенко. До остановки чемпионата у него были волосы до плеч.

Полную версию материала читайте в эксклюзивном материале «Известий»: На вырост: как изменились футболисты РПЛ за время паузы

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