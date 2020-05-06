Футболист нарушил карантин ради отдыха на яхте с порноактрисой

Игрок Национальной футбольной лиги Рокуан Смит нарушил карантин и отправился на вечеринку на яхте вместе с порноактрисой Абеллой Дейнджер.
Игрок «Чикаго Беарс» организовал вечеринку на корабле. Фотографиями и видео с тусовки он поделился в своём аккаунте Instagram. Его подписчики негативно оценили контент и обрушились на спортсмена с критикой. По мнению фанатов, поведение Смита ведёт к риску заражения коронавирусом и ставит под угрозу проведение следующего сезона НФЛ.
После критических замечаний спортсмен удалил фото и видеоролики из своего аккаунта, сообщает Lenta.ru.
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