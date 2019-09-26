На главную Новости мира Спорт Александр Поветкин хочет провести поединок в России
Новости мираСпорт

Александр Поветкин хочет провести поединок в России

1 сентября чемпион мира по версии WBA International в тяжелом весе Александр Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри в Лондоне.

В интервью спортсмен рассказал о своем следующем поединке.

«Я не против с кем-нибудь боксировать, — сказал боксер. — Есть несколько вариантов. С кем будет выгоднее и интереснее, с тем и организуют бой».

При этом Александр добавил, что хотел бы провести поединок в России.

«Я бы очень хотел побоксировать в России. Если мне дадут такую возможность, это будет очень здорово», — отметил Поветкин.

На счету россиянина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения.

Подробнее — в интервью «Известиям».

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

«Самая быстрая женщина на четырех колесах» погибла в ДТП

Хоккеисты КХЛ устроили массовую драку в матче плей-офф

Родился боксер Валерий Попенченко