Звезду «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» жестоко избили в Москве

В Москве избили участника проектов «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Никиту Турчина. Подробности жестокого нападения рассказал Никита в своём аккаунте Instagram.

На звезду ТВ напали ночью. Его били тяжёлым предметом по голове. Удары также наносили по ногам, рукам, лицу и почкам. Молодой человек признаётся: он мало что помнит из того рокового инцидента.

Парень с трудом смог вызвать службу спасения. Кровь, по его словам, хлынула в глаза, и он не мог сообщить о том, что случилось с ним, ни родным, ни друзьям.

По приезду в больницу у медиков были подозрение на вывих шеи, сломанный нос и самое страшное — на внутреннее кровотечение головного мозга. Но после обследований, анализов, рентгена и МРТ они поставили мне неутешительный диагноз и начали бороться за мою жизнь, — написал Турчин.

Сейчас парень находится в одной из столичных клиник. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.