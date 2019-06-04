Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров.

«Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», — сказал он.

По его словам, в базе будут содержаться данные как о россиянах, так и об иностранцах.

Представители профессионального сообщества инициативу поддерживают, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

Между тем новости об авариях с участием каршеринговых авто регулярно появляются в СМИ. Так, в начале мая в Москве такая машина протаранила стелу и столб и в итоге сгорела.

Подробнее — в материале «Известий»: Права на прокат: нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом