Жителям Чечни запретили выходить из домов по воскресеньям

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В Чечне в связи с распространением коронавируса по воскресеньям всем без исключения местным жителям запретили выходить на улицу и ездить на транспорте.

Также в республике ввели специальный пропускной режим для тех, кто совершает поездки за продуктами и лекарствами. Как пишет Медуза, пропускной режим не коснётся только представителей тех организаций, которые вынуждены полноценно работать в условиях пандемии.

Отметим, ранее в Чечня закрыла свои границы для приезжих из других регионов. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 49 заболеваний COVID-19.