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Новости мира Общество 3 июня 2019 14:06 | Просмотров:

Жителей Магадана неприятно удавили цены на краснодарский горох

Жительница Магадана увидела в местном супермаркете свежий горох по заоблачной цене – 699 рублей за килограмм. Своей находкой она поделилась в группе «Магадан и Магаданцы».

На фотографии видно, что краснодарский горох стоит в супермаркете «Мегамаг» 699 рублей. Стоит сказать, что стоимость овощей в супермаркете кажется запредельной – килограмм свежей капусты стоит 553 рубля.

Пользователей социальной сети Facebook удивились столь высоким ценам на свежие продукты.

– Горох вместе с капустой пешком шли до Магадана, – говорится в посте.

Отметим, что на Кубани оптовая цена гороха составляет от 10 до 45 рублей за килограмм. На продовольственных рынках килограмм гороха можно приобрести за 70 рублей. Откуда берутся такие цены ­в супермаркетах Магадан – загадка.

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