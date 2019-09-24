Зачем туристу медицинская страховка

Как работает медицинская страховка за границей? Медицинская страховка — это обязательный документ при поездке заграницу. Наличие полиса гарантированно снизит Вам возможные расходы на медицинские услуги, и сэкономит время, затраченное на поиск и организацию помощи. О том, как правильно использовать свой медицинский страховой полис за рубежом расскажет эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства «МК-Тревел» Виктория Коненкова.

При наступлении страхового случая требуется незамедлительно связаться со страховой организацией, позвонив в круглосуточный call-центр, указанный на бланке. Предоставить личные данные, рассказать о ситуации. Далее специалисты подскажут, куда обратиться за помощью и как добраться до медицинского учреждения. Таким образом, турист должен быть готов самостоятельно и за свой счёт добраться на такси в клинику. В некоторых клиниках может потребоваться оплата на месте, которую также туристу придётся оплатить самостоятельно. Далее необходимо сохранить все квитанции и чеки за предоставленные Вам услуги, и по возвращении в Россию обратиться в страховую компанию, которая возместит расходы.

В случае серьезной травмы, угрожающей здоровью и жизни следует немедленно вызвать скорую помощь (в большинстве курортных стран есть бесплатный номер скорой помощи 112, реже — 911) и не тратить время на звонки в страховую компанию. На этом этапе только одна цель – получить помощь. После её оказания вопросом об оплате услуг врачей будет заниматься страховая компания. В случае, если сумма не очень большая, туриста могут попросить оплатить услуги самостоятельно. Возмещение будет произведено при возвращении в Россию.

Что такое «франшиза»?

Туристу следует узнать у турагента, с франшизой ли его страховка, входящая в состав тура или без неё. Как правило, базовые страховки идут с франшизой: это означает, что расходы на медицинские услуги зарубежных врачей до определенной суммы чека (как правило, 30 долларов или евро) Вы будете нести самостоятельно, а уже услуги на сумму свыше этого «порога» будет брать на себя страховая компания. Конечно, лучше всего, если медицинская страховка в путешествии Вам не пригодится. Но мы рекомендуем бланк страховки всегда носить с собой, чтобы в экстренном случае у Вас была возможность без промедления связаться со страховой компанией.