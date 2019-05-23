Главная > Новости мира > Общество 
Новости мира Общество 23 мая 2019 09:36 | Просмотров:

Забота о любителях смартфонов: в Ярославле установили светящуюся плитку на «зебре»

Власти города Ярославля решили позаботиться о безопасности жителей, которые любят переходить дорогу со смартфонами в руках. Поэтому на пешеходном переходе, который располагается на Первомайской улице, была установлена специальная плитка, которая дублирует сигнал светофора.

По словам главы департамента городского хозяйства мэрии Сергея Тальянова, нововведение поможет обезопасить невнимательных жителей города, детей и любителей смотреть в смартфоны во время пути от ДТП и травм. Ожидается, что к концу 2019 года светящиеся «кирпичики» будут встроены на 20-ти пешеходных переходах.

Отметим, что данное устройство хорошо зарекомендовало себя, когда было установлено в столице, Санкт-Петербурге, а также за границей. Также необходимо заметить, что мэрия Ярославля не будет тратить бюджетные деньги на нововведение – найден иной источник финансирования проекта, сообщает КП Ярославль.

Фото: КП Ярославль

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.5K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.4K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.0K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.8K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.6K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.4K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
965
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
744
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
632
20 мая 17:48

Во вторник в Рязани отключат холодную воду
616
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
Вверх