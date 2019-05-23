Забота о любителях смартфонов: в Ярославле установили светящуюся плитку на «зебре»

Власти города Ярославля решили позаботиться о безопасности жителей, которые любят переходить дорогу со смартфонами в руках. Поэтому на пешеходном переходе, который располагается на Первомайской улице, была установлена специальная плитка, которая дублирует сигнал светофора.

По словам главы департамента городского хозяйства мэрии Сергея Тальянова, нововведение поможет обезопасить невнимательных жителей города, детей и любителей смотреть в смартфоны во время пути от ДТП и травм. Ожидается, что к концу 2019 года светящиеся «кирпичики» будут встроены на 20-ти пешеходных переходах.

Отметим, что данное устройство хорошо зарекомендовало себя, когда было установлено в столице, Санкт-Петербурге, а также за границей. Также необходимо заметить, что мэрия Ярославля не будет тратить бюджетные деньги на нововведение – найден иной источник финансирования проекта, сообщает КП Ярославль.

Фото: КП Ярославль