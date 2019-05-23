Ямы на трассе в Приморье заделывают грязью

Депутат Заксобрания Приморья, журналист Дмитрий Новиков стал свидетелем ремонта дорожного полотна «волшебным» способом. Дорожники закидывали ухабы грязью.

Сотрудники «Примавтодора» признали факт того, что им приходится ремонтировать ямы на разбитой автодороге между Владивостоком и Находкой при помощи грязи. Отмечается, что данная мера является временной, проводимой до начала капительного ремонта трассы. Специалисты надеются на то, что дорога станет более ровной, когда грязь, уложенная в ямы, засохнет.

По словам главного инженера шкотовского филиала «Примавтодора», временный ремонт поможет водителям не разбивать автомобили на плохих дорогах. Известно также, что дорожники строят дублирующую трассу, которая будет более надежной, сообщает КП Владивосток.

Фото: Сергей Баланов