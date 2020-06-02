Выпускникам предрекли трудности с поиском работы из-за пандемии COVID-19

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Сегодняшним выпускникам школ и вузов станет втрое сложнее найти работу — им работодатели будут предпочитать более взрослых соискателей. Об этом говорится в исследовании «Профилум» на основе последних данных Международной организации труда (МОТ) и прогнозов McKinsey, с исследованием ознакомились «Известия».

Из-за пандемии коронавируса многие опытные специалисты лишились работы, и им молодежь будет проигрывать в гонке за вакансиями. Кроме того, молодым соискателям придется понизить свои зарплатные ожидания по меньшей мере на 20–30% — именно настолько уже снизились предлагаемые зарплаты.

Наиболее высокие шансы на трудоустройство имеют выпускники востребованных направлений, например вчерашние студенты физтеха. Выпускникам гуманитарных специальностей придется сложнее, тем более что и до кризиса 60% из них не работали по специальности.

В трудовых объединениях отмечают, что на фоне кризиса работодатели становятся избирательнее, ведь им нужно нарастить прежние обороты своих предприятий.

Специалисты видят решение данной проблемы в выстраивании вузами взаимоотношений с работодателями, которые могут быть заинтересованы в молодых кадрах, а также в поиске практик для студентов.

Подробнее читайте в материале «Известий»: НеCOVIDное положение: молодежи станет втрое сложнее найти работу