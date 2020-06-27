Врач дала советы москвичам по безопасному загару

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Врач — дерматовенеролог Людмила Анохина рассказала, как правильно и безопасно загорать, извлекая пользу для здоровья.

Во- первых, принимать солнечные ванны рекомендуется в строго безопасные часы. Это время до полудня, а точнее с 8.30 до 11.30, а также с 16.00 до 19.00. Помимо комфортного пребывания на свежем воздухе, в это время минимизирован риск ультрафиолетового воздействия. При этом не стоит забывать о солнцезащитных средствах.

Во-вторых, люди с 1 и 2 фототипом должны использовать защитные средства с более высоким SPF.

В-третьих, нужно очень внимательно относиться к собственному здоровью и регулярно осматривать кожные покровы.

Специалист подчеркнула, что долгое пребывание под прямыми солнечными лучами ведёт к раннему старению кожи и возникновению новообразований, возможно и злокачественных.

В ближайший уикенд на территории Московской области ,а также Центральной России прогнозируется высокий уровень солнечного излучения и высокими плюсовыми температурами, поэтому советы доктора Анохиной особо актуальны, — пишет «Агентство городских новостей «Москва».