Впервые опубликована коллекция монет, которую украли из Керчи фашисты

Коллекция боспорских монет, похищенная во время ВОВ (1941-1945 годы) из музея в городе Керчь, была опубликована совсем недавно. Она появилась на страницах книги «Античные монеты. Довоенная коллекция, переданная Федеративной республикой Германии».

Автором данного произведения стал эксперт Михаил Абрамзон, коорый является сотрудником Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. Отметим, что знаменитая коллекция монет возвратилась в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (ВКИКМЗ) из Германии 9 дет назад.

Коллекция составлена из 488 ценных монет. В их числе имеются 10 золотых, боспорское серебро V-I века до н.э. и золото Метапонта и Тарента (Италия), раннее серебро Акраганта на Сицилии и медь Арада, Финикии, сообщает НСН .