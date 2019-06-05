Воронежская мотоледи прогулялась по пляжу в купальнике и шлеме

Популярная в Воронеже молодая мотоциклистка Юлия Королева выложила в Инстаграм новое фото. Пикантный снимок сделан на одном из пляжей.

18-летняя байкерша позирует в кадре, надев на себя купальник и мотошлем. В подписи к посту красавица объяснила, почему любит мотоциклы, а также рассказал о том, с чего начиналась ее влюбленность в этот вид транспорта. Кроме того, Юлия сообщила, какой байк хотела бы себе приобрести в будущем.

Отметим, что молодая мотоледи весьма популярна в Сети. На ее аккаунт подписано 18 тысяч человек, сообщает Блокнот Воронеж .

Фото: Соцсети