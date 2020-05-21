Военный призыв для выпускников 2020 года отложат

Осенний призыв выпускников школ в вооружённые силы РФ отложат. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в системе образования страны 21 мая.
Президент России отметил: этот вопрос уже удалось обсудить и решить с Минобороны. В рамках договорённости призыв на военную службу выпускников школ в этом году будет отложен.
Ранее глава государства заявил, что волна ЕГЭ начнётся в России с 29 июня. Кроме того, президент дал оценку дистанционному обучению, которое было введено в России в связи с распространением коронавируса.
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