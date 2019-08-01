Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней

Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.

Как рассказали «Известиям» несколько источников в ведомстве, планируется, что полеты авиационная группировка начнет выполнять уже 1 августа с 10 утра по местному времени (6:00 мск).

Исходя из данных на 31 июля, военные рассчитывают потушить очаги пожаров за пять суток, но не исключено, что срок работ будет увеличен, отметили собеседники «Известий».

Накануне после доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент России Владимир Путин принял решение подключить армию к ликвидации огня.

Военное ведомство сообщило о создании в Национальном центре управления обороной оперативного штаба по борьбе со стихией в регионах.

Подробнее — в материале «Известий»: Вода на поражение: военные хотят потушить пожары в Сибири за пять дней