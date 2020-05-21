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Владимир Путин призвал выделить дополнительные места в вузах

7info7
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Президент России Владимир Путин предложил выделить дополнительные бюджетные места. По словам главы государства, это нужно для того, чтобы обеспечить не менее 60% выпускников возможностью обучаться в вузах бесплатно.

Путин отметил, что шаг в сторону увеличения бюджетных мест в вузах нужно сделать уже в этом году.

Ранее в послании Федеральному Собранию он предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест по приоритетным для развития государства направлениям. Места он призвал отдавать в региональные вузы.

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