На главную Новости мира ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет
Новости мираОбщество

ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет

Воздушно-десантные войска в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.

В частности, несколько важных этапов маневров запланированы в Арктике: на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады. Сейчас для учений готовится инфраструктура, создаются портовая и причальная зоны для переброски войск.

Как рассказали источники «Известий» в Минобороны, массированная высадка пройдет в рамках отработки одного из эпизодов стратегических учений «Центр-2019». В маневрах, назначенных на сентябрь, примут участие подразделения нескольких бригад и дивизий ВДВ.

В ходе учений будет отрабатываться оперативное усиление группировки российских войск, а также действие легких сил и высадка парашютных и вертолетных десантов в условиях горно-равнинной местности.

Впервые с советских времен экипажи военно-транспортной авиации и десантники до последнего не будут знать, в какой район они направятся. За всю историю российской крылатой пехоты масштабные маневры с высадкой «вслепую» проводились только один раз — в 1981 году.

Подробнее — в материале «Известий»: Задание вслепую: ВДВ готовят самую масштабную высадку за 38 лет

Загрузка...

Лента новостей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Поезд потерял вагоны в московском метро

В Липецкой области мужчина провалился под лед реки

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства