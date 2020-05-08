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В Трудовой кодекс внесут поправки, регулирующие работу на удаленке

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Поправки, регулирующие рабочий день в удаленном режиме, могут быть внесены в Трудовой кодекс. Продолжительность работы не должна превышать 8 часов, как и трудовое время в офисе.

Поправки в главу 49.1 ТК РФ готовит фракция «Единой России». Как полагают разработчики, в связи с пандемией коронавируса действующие нормы устарели, а права работников недостаточно защищены В Минтруде также считают, что законодательство об удаленке нуждается в реформировании.

Как пояснил «Известиям» один из авторов поправок, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, продолжение 49-й главы ТК было написано в советское время для вяжущих носки бабушек. «Она не охватывает в полной мере новые нюансы этой сферы труда. В частности, одна из проблем — это ненормированность рабочего дня на удаленке», — считает парламентарий.

По его словам, в законе должны появиться определенные ограничения, которые не позволят задействовать работника в его личное время. А если подобное происходит, то это должно оплачиваться как сверхурочные.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий» Час от часу легче: удаленку впишут в стандартный рабочий день

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