В России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса

Владимир Путин на совещании правительства объявил о регистрации Россией первой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что вакцина эффективно работает и формирует иммунитет. Новое средство прошло все необходимые проверки. Прививку от коронавируса уже сделала одна из дочерей президента.

После первой прививки температура у неё была 38, на следующий день — 37 с небольшим и всё. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, — рассказал Путин.