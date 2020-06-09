В России продажи смартфонов вернулись к уровню прошлого года

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Продажи смартфонов в России в мае фактически вернулись к уровню прошлого года благодаря перестройке рынка на продажи через интернет, а также поэтапному снятию ограничений, введенных из-за пандемии.

В апреле из-за массового закрытия магазинов выручка от продажи мобильных устройств сократилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за апрель было продано на 24% меньше смартфонов, сообщила «Известиям» руководитель телеком-сектора GfK Rus Анна Шебек.

В апреле и мае россияне купили около 3,8 млн смартфонов общей стоимостью 60 млрд рублей, при этом около 35% продаж пришлось на онлайн площадки. По данным дистрибутора Merlion, в мае было продано на 20% больше устройств и аксессуаров к ним, чем в апреле.

Влияющими факторами на изменение ситуации стало поэтапное открытие торговых точек, адаптация покупателей к онлайн-заказам и тот факт, что ранее отложенные покупки пришлись на май. Однако, считают эксперты, этот всплеск продлится недолго, а в целом по году продажи будут на 13,5-18% меньше, чем в прошлом году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Взяли трубку: рынок смартфонов в мае вернулся к уровню прошлого года

