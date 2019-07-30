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В России предложили блокировать BlaBlaCar и Туту.ру и из-за нелегалов

Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов хотят блокировать за сотрудничество с нелегальными перевозчиками.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило создать соответствующий правовой механизм, письмо с инициативой (есть у «Известий») направлено в Госдуму.

Под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов — помимо BlaBlaCar, это «Яндекс.Автобусы», страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел», OneTwoTrip и др. В ООП отмечают, что сегодня примерно треть автобусных перевозчиков — нелегалы.

В письме отмечается, что компании-перевозчики зачастую не платят налогов и формируют так называемый серый рынок. Кроме того, указывается, что это влияет на безопасность.

Инициатива общественной организации будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

В то же время эксперты считают, что борьбу нужно вести не с сайтами, а с нелегалами, так как у агрегаторов нет возможностей наверняка определить легальность перевозчика.

Подробнее — в материале «Известий»: Кому-то не повезет: для билетных онлайн-касс готовят черный список

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