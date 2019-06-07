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Новости мира Общество 7 июня 2019 09:24 | Просмотров:

В России появятся новые поезда с микроволновками, душевыми кабинами и холодильниками

Директор «Федеральной пассажирской компании» Пётр Иванов рассказал «Известиям» о новых плацкартных и купейных вагонах с микроволновками, душевыми кабинами и холодильниками, а также о том, отразится ли это на стоимости проезда. 

По его словам, многие пассажиры просили сделать душевые кабины в поездах, особенно тех, которые идут на юг. На данный момент во всех новых вагонах предусмотрен душ и возможность бесплатно им воспользоваться. 

Контракт на закупку таких вагонов был подписан с Тверским вагоностроительным заводом на семь лет и на 3731 вагон. Помимо душа также предусмотрены сейфы, покупейное регулирование температуры, затемняющие шторы на окнах и другие вещи, которые сделают поездку более комфортной. 

Кроме того, в новых вагонах предусмотрен информационный портал. С помощью него пассажиры смогут загрузить фильм в дорогу, посмотреть маршрут и узнать интересные факты о городах, которые он проезжает. 

Подробнее — в интервью «Известиям»:  «Мы обсуждаем тему черных списков пассажиров» 

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