Директор «Федеральной пассажирской компании» Пётр Иванов рассказал «Известиям» о новых плацкартных и купейных вагонах с микроволновками, душевыми кабинами и холодильниками, а также о том, отразится ли это на стоимости проезда.

По его словам, многие пассажиры просили сделать душевые кабины в поездах, особенно тех, которые идут на юг. На данный момент во всех новых вагонах предусмотрен душ и возможность бесплатно им воспользоваться.

Контракт на закупку таких вагонов был подписан с Тверским вагоностроительным заводом на семь лет и на 3731 вагон. Помимо душа также предусмотрены сейфы, покупейное регулирование температуры, затемняющие шторы на окнах и другие вещи, которые сделают поездку более комфортной.

Кроме того, в новых вагонах предусмотрен информационный портал. С помощью него пассажиры смогут загрузить фильм в дорогу, посмотреть маршрут и узнать интересные факты о городах, которые он проезжает.

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