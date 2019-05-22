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Новости мира Общество 22 мая 2019 09:28 | Просмотров:

В России планируют повысить устойчивость асфальта к шипованной резине

В России планируется разработать новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий. Его применение повысит устойчивость дорог при использовании автомобилистами шипованной резины. Разработка предварительного национального стандарта (ПНСТ), который будут тестировать в течение нескольких лет, начнется уже в 2019 году.

Об этом говорится в материалах к заседанию проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» под председательством вице-премьера Максима Акимова, прошедшему в конце марта 2019 года (документ есть у «Известий»).

В материалах отмечается, что в стране актуальна проблема негативного влияния шипованных шин на состояние дорог. Использование автомобилистами зимней резины приводит к так называемому истиранию каменной породы в составе покрытия.

Нормы, действующие с 2014 года, предусматривают использование метода микро-Деваль. В то же время в странах Северной Европы, где эта проблема также актуальна, используется иной метод испытаний — Nordic test, говорится в документе.

Специалисты сопоставят результаты по обоим методам с «последующей оценкой истирания каменного материала в составе асфальтобетона». По итогам эксперимента будет разработан ПНСТ на основе европейского метода Nordic test. В Росавтодоре подтвердили «Известиям», что работа над новым стандартом начата и включена в ведомственный план.

Подробнее — в материале «Известий»:  Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин

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