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Новости мираОбщество

В России наступила астрономическая осень

Иван Федоров

Во вторник, 22 сентября, наступает осеннее равноденствие. В этот день продолжительность светового дня и ночи сравняется. Тогда же наступает и астрономическая осень в Северном полушарии Земли, сообщает ТАСС. 

— В течение целого года Солнце освещает Северной и Южное полушария. Таким образом сменяются времена года. Но есть два дня в году, когда Солнце находится на «экваторе» и освещает два полушария одинаково. В это время продолжительность светового дня и ночи уравнивается. Один из таких дней и наступает 22 сентября, — сообщает научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Специалист отметила, что в этот день на всей планете Земля световой день будет равен ночи: на Северном полюсе, в Австралии, Европе.

22 сентября — еще и начало астрономической осени. Тогда световой день начинает убывать примерно на 5 минут. Людмила Кошман напомнила, что в июне световой день равнялся 17 часам. А в сентябре это число уменьшится до 12 часов. С 22 сентября до дня зимнего солнцестояния, 21 декабря, световой день будет убывать, и в итоге составит всего лишь семь часов.

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