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Новости мира Общество Фото 29 мая 2019 09:25 | Просмотров:

В России может появиться «отцовский капитал»




В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал». Эту субсидию предлагают выплачивать после рождения третьего ребенка.

«Отцовский капитал» не будет исключать материнский и станет дополнительной мерой финансовой поддержки.

По словам авторов проекта, по своему размеру он будет сопоставим с материнским (в настоящее время – 453 тыс. рублей) и выплачиваться будет при условии, если дети воспитываются в одной семье, находящейся в зарегистрированном браке.

Реализовывать проект скорее всего начнут с Дальнего Востока. В число регионов первого этапа также, вероятно, войдет Калининградская область, Севастополь и Крым.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий: Отцы и деньги: в России могут ввести семейные выплаты для многодетных пап

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