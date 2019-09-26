В России могут ввести отрицательные ставки по валютным счетам

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам. Об этом рассказал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Накануне Центробанк сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками. Министерство финансов поддерживает эту идею, в финансовых организациях к ней относятся с осторожностью.

В Европе уже действуют аналогичные меры. Они вводились в качестве временных, но работают уже несколько лет и ожидать изменений в ближайшее время нет оснований, заявил главный стратег «Атон» Александр Кудрин.

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