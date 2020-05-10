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В Роспотребнадзоре рассказали, когда заработают магазины одежды

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В Роспотребнадзоре пояснили, когда в России заработают магазины одежды и обуви. В интервью сайту стопкоронавирус.рф специалист ведомства Татьяна Руженцова дала ответ на этот вопрос.

Так, торговые точки с одеждой и обувью откроются в рамках первого этапа снятия ограничений. Правда, площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м.

При этом в магазинах должны соблюдать определённые правила, чтобы посетители могли находиться на безопасной дистанции друг от друга.

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