В Общественной палате РФ представили новый проект, объединяющий благотворительные фонды и ведущие клиники

В Общественной палате Российской Федерации 28 мая 2019 г. в ходе круглого стола представлен проект маршрутизации пациентов «Здоров Я», который на своей IT-платформе создал комфортную среду для эффективного взаимодействия благотворительных фондов, медицинских организаций и пациентов.

В дискуссии круглого стола «Взаимодействие НКО и медицинских организаций: автоматизация процесса маршрутизации пациентов (детей и взрослых)» приняли участие более 90 человек. Среди них – руководители городских и федеральных больниц, а также представители благотворительных фондов.

С докладами выступили представители НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева, московских детских клинических больниц им. З.А. Башляевой и Г.Н. Сперанского, Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского, Института детской эндокринологии НМИЦ эндокринологии Минздрава России, Морозовской детской больницы, Научного центра колопроктологии им. А.Н. Рыжих Минздрава России, Федерального научно-клинического центра ФМБА России, Российской детской клинической больницы.

Участники встречи в своих выступлениях обратили особое внимание на то, что организация маршрутизации пациентов в медицинские организации была бы намного эффективнее, если бы многие процессы взаимодействия волонтеров и врачей можно было бы автоматизировать. Именно этому было посвящено выступление руководителя проекта «Здоров Я» Ирины Васильевой. Учитывая собственный опыт помощи детям с нейрохирургическими заболеваниями И. Васильева подчеркнула, что для больниц становится актуальным онлайн-формат взаимодействия сразу с несколькими благотворительными фондами, а для волонтеров станет спасением объединение государственных городских и федеральных клиник в одну партнерскую сеть с единой формой подачи заявок на лечение и госпитализацию.

– Именно этим и занимается социальный проект «Здоров Я», – сказала И. Васильева. – За полгода при содействии нашего сервиса была оказана помощь в организации госпитализации 1012 пациентам.

Об опыте работы с сервисом рассказала заместитель директора НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева Светлана Моисеенко, которая отметила, что автоматизация процесса маршрутизации детей позволит больницам увеличить количество пациентов и партнерских связей с фондами, при этом максимально упорядочив процесс взаимодействия.

– Сервис маршрутизации пациентов «Здоров Я» должен развиваться и расширяться, – подчеркнула С. Моисеенко.

Директор Центра сопровождения семьи благотворительного фонда «Даунсайд Ап» Татьяна Нечаева в своем выступлении отметила, что сейчас маршрутизация подопечных на лечение осуществляется в «ручном режиме» и отнимает много времени. Представители благотворительных фондов, присутствовавших на круглом столе, подтвердили актуальность автоматизации маршрутизации пациентов в медицинские организации.