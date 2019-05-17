Главная > Новости мира > Общество 
Новости мира Общество 17 мая 2019 07:08 | Просмотров:

В Мурманске найдена свалка с надгробьями защитников Заполярья

Свалка из надгробий могил погибших во время Великой Отечественной войны воинов-защитников Заполярья была найдена на одном из пустырей в Мурманске.

По догадкам свидетелей, данные надгробия ранее располагались в Долине Славы. После реновации мемориального объекта от табличек просто-напросто избавились, так как на объекте были установлены новые надгробия.

Теперь старые плиты с именами героев-защитников Родины лежат на свалке вместе с бордюрным камнем и бетонными плитами. Жители Мурманска остались шокированы сделанной находкой, сообщает Северпост.

Фото: https://vk.com/murtouch

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
846
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
797
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
781
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх