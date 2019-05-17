В Мурманске найдена свалка с надгробьями защитников Заполярья

Свалка из надгробий могил погибших во время Великой Отечественной войны воинов-защитников Заполярья была найдена на одном из пустырей в Мурманске.

По догадкам свидетелей, данные надгробия ранее располагались в Долине Славы. После реновации мемориального объекта от табличек просто-напросто избавились, так как на объекте были установлены новые надгробия.

Теперь старые плиты с именами героев-защитников Родины лежат на свалке вместе с бордюрным камнем и бетонными плитами. Жители Мурманска остались шокированы сделанной находкой, сообщает Северпост.

Фото: https://vk.com/murtouch