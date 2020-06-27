В Москве поселились хищные птицы семейства соколиных

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Специалисты ГПБУ «Мосприрода» наблюдают краснокнижных птиц-хищников, которые стали гнездиться не только в многочисленных парках столицы, но и в стенах жилых домов.

Пернатые относятся к разряду соколиных и представлены такими видами, как пустельга, саспан и чеглок.

Гнёзда чеглоков находятся, в основном в природных парках столицы. Экологи наблюдают за гнездовьем в «Измайлово», «Битцевский лес», «Москворецкий», лесопарке «Кусково» и других.

Сапсаны «облюбовали» жилые здания. Специалистами было обнаружено несколько гнездовий этих редчайших пернатых. Вероятно, в Москву птиц привело большое количество голубей, на которых они нападают сверху, развивая при этом скорость до 300 километров в час.

Пустельга, в отличи от сапсана, распространилась по Москве в большом количестве и облюбовала для гнезд лесопарковые территории, — пишет mos.ru