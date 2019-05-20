В молоке обнаружены опасные микроорганизмы!

«Горячие» новости о том, что в молоке нашли то личинок червей, то «следы» туберкулеза стали появляться с завидной периодичностью и уже никого не удивляют. Мы решили разобраться, почему это происходит.

С той же скоростью, как прилавки магазинов заполоняют фермерские продукты, возникает огромное количество проблем. Мы уже привыкли к тому, что на крупных молокозаводах молоко, в основном, сухое. И тут же нашелся выход: фермеры предлагают напиток и продукты от своих хозяйств. Теперь молоко либо поставляют на молочные предприятия поменьше транснациональных, либо производят молочку под собственной торговой маркой. И всё бы ничего, если бы можно было надеяться на добросовестность фермеров и строгую систему проверки поступающего сырья и производимого продукта.

Проще говоря, все фермеры всегда знают о том, что животные болеют. Но далеко не всегда предпринимают меры по избавлению от молока, непригодного для потребления в пищу. Молоко больных коров зачастую сливают в общий чан с остальным сырьем. А дальше – из такого, зараженного молока, делают те, на наш взгляд, полезные продукты, которые попадают к нам на стол и в организм.

По статистике, каждая корова болеет от 2-3 раз за свою жизнь. Начиная от мастита, который лечат только сильнодействующими антибиотика, и заканчивая туберкулезом, который легко передается от животного человеку, а также эхинококкозом, вызывающим размножение личинок червей во внутренних органах человека.

Потреблять молоко коровы, больной любой из этих болезней, запрещено по всем мировым стандартам и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Но по неофициальным данным, в нашей стране такого молока больше половины от общего производимого объема. И все мы пьем зараженный продукт.

Единственный выход в сложившейся ситуации: кипятить молоко перед употреблением. Это дает хотя бы небольшой, но шанс избавиться от опасных микроорганизмов. Однако от антибиотиков и гормонов в молоке даже таким образом уберечься не удастся.