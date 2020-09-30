В каких случаях военную службу по призыву можно заменить альтернативной гражданской?

РИА «7 новостей» и региональная прокуратура продолжают отвечать на вопросы рязанцев.

Я подал заявление в военный комиссариат о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Разъясните порядок рассмотрения таких заявлений военкоматом

В соответствии с действующим законодательством заявление гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой рассматривается на заседании призывной комиссии только в его присутствии. О времени и месте проведения заседания призывной комиссии гражданин извещается заблаговременно.

Призывная комиссия рассматривает доводы гражданина о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, на основании: выступлений на заседании призывной комиссии гражданина, а также лиц, которые согласились подтвердить достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; анализа документов, представленных гражданином; анализа дополнительных материалов, полученных призывной комиссией.

По итогам рассмотрения заявления призывная комиссия выносит заключение о замене гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо принимает мотивированное решение об отказе в такой замене.

Заключение призывной комиссии должно быть вынесено в месячный срок со дня окончания срока подачи заявления в военный комиссариат.

При необходимости запроса призывной комиссией дополнительных материалов срок вынесения заключения или принятия решения может быть продлен председателем призывной комиссии, но не более чем на один месяц.

Заключение выносится простым большинством голосов при участии в заседании не менее двух третей членов призывной комиссии и объявляется гражданину, в отношении которого оно принято, с выдачей ему копии заключения (решения).

Копия решения призывной комиссии должна быть выдана гражданину в трехдневный срок со дня принятия решения.

Подготовлено прокуратурой Советского района г. Рязани, помощником прокурора Советского района Еленой Черкасовой.